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حركة حماس تنقل ملفات صفقة القرن إلى ماليزيا

الخميس 23 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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استقبل رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الأربعاء، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، وتناولا أهم تطورات القضية الفلسطينية، وعلى رأسها "صفقة القرن" التي تنوي الإدارة الأمريكية الكشف عن تفاصيلها الشهر المقبل.

قال مشعل إن "سياسات إسرائيل في المنطقة تهدف إلى تغيير هوية القدس وقمع سكان قطاع غزة"- تويتر

استقبل رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الأربعاء، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، وتناولا أهم تطورات القضية الفلسطينية، وعلى رأسها "صفقة القرن" التي تنوي الإدارة الأمريكية الكشف عن تفاصيلها الشهر المقبل.

وقال مشعل في تصريح صحفي عقب استقبال مهاتير محمد وفدا من حركة حماس بالعاصمة الإدارية لماليزيا "بوتراجاي"، إن "المحادثات تناولت صفقة القرن"، مشددا على أن هذه الصفقة الأمريكية "تسعى لإجهاض النضال الفلسطيني".

وأضاف أن "سياسات إسرائيل في المنطقة تهدف إلى تغيير هوية القدس وقمع سكان قطاع غزة"، مشيدا بدور مهاتير محمد الفعال في وقف الهجمات ضد الشعب الفلسطيني في غزة، إلى جانب مساندته للقضية الفلسطينية ومواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.ونوه مشعل إلى أن لقاءه بالزعيم الماليزي كان إيجابيا، وتعهد له بتقديم منح دراسية للطلاب الفلسطينيين في 12 جامعة ماليزية، مطالبا بضرورة تركيز العالم الإسلامي والعالم بأسره على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

 

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