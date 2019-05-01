لماذا ينصح بتناول التمر على الريق فى رمضان؟ لن تصدق

الخميس 23 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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سنة عن الرسول صل الله عليه وسلم الإفطار على تمر، وتناول التمر على الريق أثبتت الدراسات أنه يمد الجسم بالعديد من الفوائد الهامة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "boldsky":

ما هي أهمية تناول التمر على الريق؟، سؤال يجب التعرف على اجابته للتعرف على الفوائد التي تعم علي الجسم لامداده بالعناصر الغذائية الهامة لك، ومنها التالي:

- يحتوي التمر على نسبة عالية من البوتاسيوم وهذا يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الضغط والحد من ارتفاعه بشكل كبير.

- الحد من تكوين الحصوات الكلوية.

- تنظيم نسبة السكر في الدم والحد من ارتفاعه.

- من الاطعمة الهامة لصحة القلب والتمر يساهم بشكل كبير في تحسن صحة القلب والحد من التعرض للامراض الخاصة به.

- يعمل على تنظيم نسبة الكولسترول والحد من ارتفاعه.

- نظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من الكالسيوم فهذا يعد مؤشر كبير للحفاظ علي صحة العظام والحد من تعرضه للكسور.

- من أهم الفوائد التي تعم علي الجسم بعد تناوله للتمر هو النشاط والحيوية وامداده بالطاقة.

واخيرا ينصح بتناول من 3 إلى 7 تمرات للحصول على فوائده.