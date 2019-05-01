السفير ”آل جابر“ يكشف سر تعثر اتفاق ”استوكهولم“

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قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الأربعاء 22 مايو/أيار، إن ميليشيا الحوثي تماطل في تنفيذ اتفاق السويد بتوجيه من إيران.
وأوضح "آل جابر" في تغريدات على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، أن الحوثي "يماطل في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة والأسرى، ويتعمد إطالة أمد الأزمة ويضاعف من تفاقم الوضع الإنساني للشعب اليمني".
وأشار السفير السعودي، أن مماطلة جماعة الحوثي "بتوجيه من إيران عبر عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابيين المحيطين به".
وأضاف أن ذلك يأتي "في تزامن واضح مع ارتفاع وتيرة الضغوط الدولية على النظام الإيراني".
ولفت أن الحوثي "يحرص على إخفاء ولائه وتبعيته لإيران، مبطناً استغلال أبناء اليمن لمشروع النظام الإيراني".
وقال آل جابر:"إن عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله المحيطين به (الحوثي) والمتحكمين في مفاصل ميليشياته ونتيجة للضغوط على إيران، استخدمته كدمية لا يملك من أمره شيء".