آخر الاخبار

لماذا يتفاوض العراق مع رونالدو لزيارة بغداد؟ برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل نهائي كأس إسبانيا رسميا.. تأجيل كلاسيكو الكرة المصرية بعد كأس أمم أفريقيا هكذا تفحص هاتفك بحثاً عن التطبيقات الضارة الماء البارد أم الدافئ؟.. خبراء يحسمون “السؤال الأزلي”!! ضربة لـ”إنستغرام” شبكة الجزيرة تطلق خدمة متخصصة لأخبار المال والأعمال معلومات تنشر لأول مرة عن صالح وقصة العرض المغري الذي قدمه في 2014 وتم رفضه حركة حماس تنقل ملفات صفقة القرن إلى ماليزيا لماذا ينصح بتناول التمر على الريق فى رمضان؟ لن تصدق

سبأفون .. أصالة وتواصل

أربع نساء يخطفن رجل أعمال بالقوة من فندفه الفاخر

الخميس 23 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 949

اعتدنا أن نسمع الكثير من الأخبار التي تتحدث عن خطف سيدة على أيدي مجموعة من الرجال ، لكننا بصدد العكس اليوم.

و في واقعة بدت غامضة قامت مجموعة من النساء بخطف رجل أعمال بارز في مومباي، لتقوم الشرطة الهندية بدورها في القبض عليهم.

البداية كانت خلال قيام رجل الأعمال الذي يرأس شركة هندسية بحرية في مومباي، برحلة عمل، إلى العاصمة نيودلهي، حيث نزل في فندق فاخر، يتوسط حيا راقيا يعج بالبعثات الدولية الدبلوماسية.

ودخل الضحية الفندق ليقابل امرأة يعرفها مسبقا، كانت تجلس في البهو برفقة امرأة أخرى، حيث عرضا عليه الذهاب في جولة قصيرة لمقابلة صديق لهما يقطن في شرق دلهي، في موقع يبعد 15-20 كم عن الفندق، ثم حدث مالم يكن في حسبانه وقاما باختطافه، بحسب "روسيا اليوم".

وتلقت الشرطة بعد مرور ساعات من خروجه من الفندق، اتصالا من مدير يعمل في شركة الهندسة البحرية في مومباي، يبلغها بخطف رجل الأعمال الذي يرأسه في العمل.

واتم احتجاز الضحية في منزل يقع في شرق العاصمة، ولكن علمت الشركة بموقعه من خلال استخدام كاميرات المراقبة الطرقية ومراقبة خطوط الهواتف المحمولة، ثم أرسل فرقة مداهمة، أنقذت رجل الأعمال وقبضت على العصابة الخاطفة.

وتتكون أفراد العصابة التي ضبطتها الشرطة، من 4 نساء ومتعاونين اثنين، حيث علموا أن النساء كانوا يبتزون الضحية وأقاربه لدفع فدية مالية تقدر بـ 57 ألف دولار أمريكي.

 

إقراء أيضاً
توزيع الفياجرا على الأزواج لانقاذ مدرسة من قلة الطلاب
تعرف على المدينة الاولى في العالم التي يتقاضى موظفوها أعلى راتب
صدمة لمحبي مسلسل أرطغرل
أكبر جائزة بالعالم لتكريم حفظة القران الكريم فاز شاب ليبي وهذه هديته ؟
خطأ كارثي جديد في آخر حلقات مسلسل صراع العروش
5 أسباب محددة «تدمر» العلاقة الحميمة وتؤثر بشكل كبير على الحياة الزوجية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس