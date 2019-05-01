أربع نساء يخطفن رجل أعمال بالقوة من فندفه الفاخر

الخميس 23 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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اعتدنا أن نسمع الكثير من الأخبار التي تتحدث عن خطف سيدة على أيدي مجموعة من الرجال ، لكننا بصدد العكس اليوم.

و في واقعة بدت غامضة قامت مجموعة من النساء بخطف رجل أعمال بارز في مومباي، لتقوم الشرطة الهندية بدورها في القبض عليهم.

البداية كانت خلال قيام رجل الأعمال الذي يرأس شركة هندسية بحرية في مومباي، برحلة عمل، إلى العاصمة نيودلهي، حيث نزل في فندق فاخر، يتوسط حيا راقيا يعج بالبعثات الدولية الدبلوماسية.

ودخل الضحية الفندق ليقابل امرأة يعرفها مسبقا، كانت تجلس في البهو برفقة امرأة أخرى، حيث عرضا عليه الذهاب في جولة قصيرة لمقابلة صديق لهما يقطن في شرق دلهي، في موقع يبعد 15-20 كم عن الفندق، ثم حدث مالم يكن في حسبانه وقاما باختطافه، بحسب "روسيا اليوم".

وتلقت الشرطة بعد مرور ساعات من خروجه من الفندق، اتصالا من مدير يعمل في شركة الهندسة البحرية في مومباي، يبلغها بخطف رجل الأعمال الذي يرأسه في العمل.

واتم احتجاز الضحية في منزل يقع في شرق العاصمة، ولكن علمت الشركة بموقعه من خلال استخدام كاميرات المراقبة الطرقية ومراقبة خطوط الهواتف المحمولة، ثم أرسل فرقة مداهمة، أنقذت رجل الأعمال وقبضت على العصابة الخاطفة.

وتتكون أفراد العصابة التي ضبطتها الشرطة، من 4 نساء ومتعاونين اثنين، حيث علموا أن النساء كانوا يبتزون الضحية وأقاربه لدفع فدية مالية تقدر بـ 57 ألف دولار أمريكي.