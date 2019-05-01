”علي محسن الأحمر“ يضع السفير الأمريكي الجديد في صورة الوضع

الخميس 23 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، الأربعاء 22 مايو/أيار، السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن كريستوفر هنزل لمناقشة المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحب نائب الرئيس بالسفير هنزل كسفير جديد لدى بلادنا، متمنياً له النجاح والتوفيق في مختلف المهام المنوطة به.



كما عبر نائب الرئيس عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الأمريكي السابق ماثيو تولر في إطار الدعم المستمر للولايات المتحدة الأمريكية ومساندتها للشرعية ولجهود إرساء السلام ومنع التدخل الإيراني وأذرعه في المنطقة.



وأشار نائب الرئيس إلى مجالات التعاون المختلفة بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية وفي المقدمة منها المجال العسكري والأمني ومجال محاربة الإرهاب.

وأكد استمرار جهود الشرعية بقيادة الرئيس هادي في العمل على استعادة الدولة ومواجهة الانقلاب الحوثي والإرهاب الداعشي في آنٍ واحد.



وجدد نائب الرئيس التأكيد على الانحياز المستمر لخيار السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 وتمسك اليمنيين بهذه المرجعيات ورفضهم لأي محاولات للانتقاص منها أو الالتفاف عليها.



ووضع نائب الرئيس السفير الأمريكي في صورة للوضع الإنساني الكارثي الذي تسبب به انقلاب الحوثيين وتمردهم ورفضهم لخيارات السلام وما آلت إليه الأوضاع بفعل ممارساتهم بحق اليمنيين من قتل واختطاف وتعذيب وترويع وتجويع.

وأكد سعي الحكومة للتخفيف من هذه المعاناة والحد من تدهور الوضع الإنساني.



من جانبه عبر السفير الأمريكي عن سعادته بهذا اللقاء والاستقبال، منوهاً إلى العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين والحرص على تعزيزها وتطويرها.



وجدد التأكيد على دعم بلاده للشرعية ولأبناء الشعب اليمني ولإرساء السلام والأمن والاستقرار في اليمن.