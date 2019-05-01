الفيفا رسميا يحدد عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022

الخميس 23 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، قرار نهائي بشأن عدد المنتخبات المشاركة نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر،

وأكد فيفا، أن عدد المنتخبات المشاركة في البطولة 32 منتخبا كما كان مقررا لها.

وبذلك تخلي الفيفا عن فكرة رفع عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 بدءا من نسخة قطر.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه "بحث مع قطر إمكانية زيادة عدد المنتخبات، بما يشمل استضافة مباريات في دول مجاورة".

وأضاف البيان: "لكن بعد عملية استشارة شاملة ومعمقة تم التوصل إلى خلاصة أنه في ظل الظروف الحالية، لم يكون في الإمكان تنفيذ هذا الاقتراح حاليا".

وبناء عليه، فإن "كأس العالم قطر 2022 ستبقى كما كان مخططا لها مع 32 منتخبا".

وسيصبح مونديال 2026 المقرر لأول مرة في 3 بلدان، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الأول الذي يقام بمشاركة 48 منتخبا.