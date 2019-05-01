أول اعلان عاجل «للجيش» بشان إحدى عملياته الواسعة التي أطلقها اليوم بـ«الضالع»

الأربعاء 22 مايو 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات

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تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الاثناء من تحرير عدد من المناطق ودحر عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية منها شمالي وغربي قعطبة بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة اطلقت فجر اليوم الاربعاء 22 مايو 2019 م عملية عسكرية واسعة في المناطق الغربية والشمالية لمديرية قعطبة بهدف تطهيرها من عناصر المليشيا الحوثية.

وذكر موقع الجيش "سبتمر نت"ان قوات الجيش تمكنت حتى الأثناء وسط معارك ضارية من تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمالي مديرية قعطبة.

ولا تزال المعارك حتى لحظة كتابة الخبر على اشدها وسط تقدم قوات الجيش الوطني بإتجاه معسكر العللة ومناطق حمر غربي المديرية ذاتها.

وتكبدت المليشيا الانقلابية المدعومة من ايران عشرات القتلى والجرحى علاوة على انهيارات كبيرة تشهدها صفوفها وفرار العشرات من مقاتليها من ارض المعارك تحت نيران قوات الجيش الوطني.