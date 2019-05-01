العثور على نفق حوثي مفخخ بمداخل الحديدة وهكذا تم التعامل معه

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عثرت القوات اليمنية المشتركة، على نفق تحت البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة، غربي البلاد، قامت مليشيا الحوثي بتفخيخه بمتفجرات تكفي لنسف أحياء سكنية بمساحة كيلومتر مربع.
وذكر بيان للمقاومة الوطنية أن النفق استحدثه الحوثيون قبل تحرير المنطقة، وهو مليء بالبراميل المتفجرة يزن الواحد منها 80 كيلوجراما، وبه صاروخان يزن الواحد منهما 500 كيلوجرام، حولتهما المليشيا إلى عبوات ناسفة شديدة الانفجار، وتم تدميره.
وأوضح البيان أن عملية اكتشاف النفق تمت أثناء مسح المنطقة وملاحظة هبوط نسبة بسيطة في جانب الطريق العام المؤدية إلى قلب مدينة الحديدة.
وقال البيان: "أثناء التدقيق، عثر على جهاز التفجير على بعد مسافة في عش عصافير على أحد الأشجار".
واعتبرت المقاومة اليمنية النفق الحوثي واحدة من كبرى جرائم المليشيات التي حولت مدينة الحديدة والساحل الغربي بشكل عام إلى حقل ألغام كبير.
وأشارت إلى أن فرقها الهندسية نجحت في تفكيك 5 براميل وصاروخين من جزء صغير من النفق وتواصل عملية نزع البقية.