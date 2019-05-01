مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع عقدين لعلاج 200 مصاب يمني

الأربعاء 22 مايو 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، عقدين لعلاج 200 مصاب في اليمن.

وقّع العقدين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، الذي أوضح أن العقدين يهدفان إلى تقديم الخدمات العلاجية لـ100 مصاب يمني في مستشفى البريهي، و100 مصاب في مستشفى صابر.

وأشار البيان الصادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، إلى أن العقدين يسهمان في إنقاذ حياة المصابين في الساعات الأولى للحد من مضاعفاتها، وكذلك توطين الخدمات الصحية داخل اليمن، ويستفيد منهما 200 شخص في محافظة عدن ومديرياتها، بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف دولار.

ويواصل المركز، لليوم الـ14 على التوالي، توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك، على عدد من المحافظات اليمنية.

ففي مديرية العبر بمحافظة حضرموت الصحراء، تم توزيع 486 وجبة رمضانية جاهزة على عابري السبيل والنازحين والأسر الفقيرة ونزلاء السجون.

وفي محافظة حضرموت الوادي، تم توزيع 550 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات ونازحي تهامة في مديريتي سيئون وتريم.

وفي محافظة أبين، تم توزيع 1224 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات والنقاط الأمنية والأسر الفقيرة ونزلاء السجون في مديريات زنجبار وخنفر وجعار.