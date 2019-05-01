القيادة السعودية تهنئ الرئيس هادي

الأربعاء 22 مايو 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي بمناسبة ذكرى يوم الوحدة.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس هادي، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الأمن والاستقرار.

وأشاد الملك بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة .

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس هادي، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.