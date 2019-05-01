ضربة قاصمة.. الاعلان عن مصرع نجل ”حسين بدر الدين الحوثي“ و4 قادة آخرين بغارة للتحالف العربي (اسماء)

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أكدت مصادر عسكرية في صنعاء، الثلاثاء 21 مايو/أيار، مقتل نجل مؤسس جماعة الحوثي حسين بدر الدين الحوثي في قصف لتحالف دعم الشرعية.
ونقلت ”عكاظ“ عن المصادر التي وصفتها بـ”الموثوقة“ قولها، ان نجل حسين بدر الدين الحوثي قتل بغارة للتحالف أثناء قيادته تعزيزات للمليشيات كانت في طريقها إلى مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.
وكشفت المصادر أن ابن شقيق الإرهابي عبد الملك الحوثي، قتل مع 4 قيادات وعشرات المسلحين.
وبينت إن من بين القيادات التي تأكد مصرعها كل من: مجاهد الشاهري، إسحاق الحجوري، محمد الخلقي وصالح علي حزام.
ولفتت إلى أن خسائر المليشيا تتجاوز 600 قتيل وعشرات الجرحى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إضافة إلى 200 قتيل موزعة على صعدة وحجة والبيضاء.