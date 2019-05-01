قصر السلام يحتضن اجتماع ضم 15 أميرا سعوديا من الأسرة الحاكمة والملك سلمان يصدر توجيهات عاجلة

الأربعاء 22 مايو 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء 21 مايو/أيار، أمراء المناطق بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام بجدة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمراء المناطق، بمناسبة اجتماعهم السنوي السادس والعشرين. وهم الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، والأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، والأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، والأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف.

واطّلع خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السادس والعشرون لأمراء المناطق.

ووجّه الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراء المناطق، بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتسهيل وتيسير أمورهم، بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.

حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود.