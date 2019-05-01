الحوثيون يقعون في ”فخ محكم“ لقوات ”الشرعية“ في ”البيضاء“

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لقي ستة عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، الثلاثاء 21 مايو/أيار، في كمين نفذته قوات الجيش الوطني في محافظة البيضاء (وسط اليمن).
وقال موقع الجيش”سبتمبر نت“ إن قوات الجيش الوطني نصبت كمينا محكما لعناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، أثناء محاولتهم التسلل إلى موقع قوات الجيش في جبل القرحا بمديرية ناطع.
وأشار إلى أن قوات الجيش نفذت الكمين، بعد عملية رصد لعناصر الميليشيا الذين حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش.
وأكد أن الكمين خلف مقتل ستة من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وجرح 9 آخرين.