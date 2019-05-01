الحكومة ”الشرعية“ توجه لبريطانيا رسالة شديدة اللهجة

الأربعاء 22 مايو 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 1266

وجهت الحكومة اليمنية، الثلاثاء 21 مايو/أيار، رسالة حازمة وشديدة اللهجة للملكة المتحدة، بالتزامن مع تزايد الانتقادات لدور المبعوث الأممي والسفير البريطاني في اليمن.

وخلال لقاءه مع فريق من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم البريطاني عن حزب المحافظين برئاسة عضو البرلمان ووزير الدولة السابق لشئون الشرق الاوسط ”أليستر بيرت“، طالب وزير الاعلام معمر الارياني الحكومة البريطانية بـ”التفريق بين مهمة المبعوث الاممي وجنسيته“.

وأعتبر الارياني تصريحات عدد من المسئولين البريطانيين حول الأحداث الاخيرة في محافظة الحديدة وما رافقها من انسحابات احادية الجانب من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لايران ”لم تكن موفقة“.

واستعرض الارياني مع أعضاء البرلمان تطورات الاوضاع السياسية والميدانية في بلادنا منذ توقيع اتفاق ستوكهولم وحتى الان واستمرار تعنت الميليشيات الانقلابية في عدم تنفيذ الاتفاقات كعادتها.

وطالب المملكة المتحدة بممارسة المزيد من الضغوط السياسية على إيران والميليشيات الانقلابية التابعة لها للتوقف عن ممارساتها وتنفيذ القرارات الإممية والعودة للعملية السياسية التي توقفت نتيجة الانقلاب.

وأكد أن ”تأخر المجتمع الدولي في التدخل المبكر لوقف الانقلاب واستعادة الدولة قد تسبب في تداعيات كبيرة يعاني منها الإقليم والعالم اجمع“.

وجدد الارياني التأكيد على موقف الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي المنادي بالسلام الدائم والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث والذي ينهي الحرب ويستعيد مؤسسات الدولة ويضمن عدم تكرار ما حدث في المستقبل.

وتبّنى ناشطون يمنيون حملة للضغط على الشرعية من أجل المطالبة بتغيير غريفيث والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون بعد أن وجهت لهما تهما بمحاولة تنفيذ القرارات الأممية واتفاق استوكهولم بصورة مخالفة لروح الاتفاق، إثر ”محطات متتالية من الفشل والرفض الحوثي المستمر للتنفيذ“، حسب ما ورد في بيان رسمي عن الحملة اطلع عليه ”مأرب برس“.

واتهم البيان المبعوث غريفيث والسفير البريطاني لدى اليمن بأنهما ”انحرفا عن مهمتهما الأساسية كأطراف محايدة تعمل على التنسيق والتقريب بين وجهات نظر الأطراف بما يساعد على تنفيذ القرارات الأممية الملزمة والاتفاقيات التي تمت برعاية الأمم المتحدة“.

وقال الناشطون إن ”ممارسات المبعوث والسفير المتناغمة باتت تهدد عملية السلام في اليمن، وتشرعن لوجود الميليشيات الحوثية الطائفية في التفاف خطير على القرارات الدولية، كما أنهما يشجعان الميليشيات الحوثية الطائفية على عدم تنفيذ اتفاق استوكهولم، من خلال توفير الغطاء والاعتراف بمسرحية الانسحاب من موانئ الحديدة رغم معرفة كل اليمنيين بأن هذا الانسحاب شكلي وغير صحيح“.

وطالب الناشطون الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك بتقديم طلب للأمين العام للأمم المتحدة وللخارجية البريطانية بتغيير كلٍّ من المبعوث الأممي الحالي مارتن غريفيث والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، لجهة ”فشلهما في مهمتهما المعلنة“ وفق ما جاء في البيان.

بدورها، وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، الثلاثاء، 21 مايو، 2019 م، الحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية وعلى رأسها القرار 2216، وتنفيذ اتفاق السويد نصا وروحا، والذي يلزم المليشيات بالانسحاب من الحديدة وموانئها.

وخلال الأيام الماضية هاجمت الحكومة اليمنية "غريفيث" وذلك عقب إحاطة غريفيث الأخيرة لمجلس الأمن الدولي" بشأن الإجراءات الأحادية لميليشيا الحوثي بالحديدة والتي وصفتها بالمسرحية.

وأمس الاثنين، قال رئيس الوزراء معين عبدالملك خلال لقائه السفير الروسي لدى اليمن، إن مهام المبعوث الأممي ورئيس لجنة إعادة الانتشار هي تطبيق قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الموقع عليها وليس ومباركة الخطوات الأحادية الالتفافية للاستمرار في الحرب ضد الشعب اليمني.