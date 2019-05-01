مأرب.. الخدمة المدنية تشدد على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتهاونين بأداء واجباتهم الوظيفية

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ناقش لقاء رمضاني لمنتسبي مكتب الخدمة المدنية بمحافظة مأرب ومندوبيها لدى الوحدات الإدارية الحكومية والمختلطة اليوم الأربعاء 21 مايو 2019م،عدداً من المواضيع المتعلقة بتطوير أداء أقسام الموارد البشرية على رأسها الرقابة على الانضباط الوظيفي وآليات المتابعة.
وأكد اللقاء برئاسة مدير عام مكتب الخدمة المدنية سعود اليوسفي على أهمية تعزيز آليات الرقابة على الانضباط الوظيفي، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتهاونين بأداء واجباتهم الوظيفية .. مشيراً إلى أن ما تشهده المحافظة من اتساع وتطور كبيرين يقتضي إيجاد آليات صارمة تحقق مستوى أعلى في الأداء الوظيفي والخدمي.
كما ناقش اللقاء موضوع الواجبات الزكوية وزكاة الفطرة السنوية المقرة على الموظفين خلال شهر رمضان المبارك كركن من أركان الإسلام، وآليات استقطاعها من كشوفات الموظفين.
حضر اللقاء يحيى محمد القانصي مدير عام مديرية بدبدة.