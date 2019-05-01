اشتداد المعارك في ”الضالع“ ومليشيا الحوثي تنفذ إعدامات ميدانية

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أفادت مصادر عسكرية، الثلاثاء 21 مايو/أيار، بأن مواجهات ومعارك عنيفة وقصف متبادل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش الوطني، وميليشيات الحوثي في محافظة الضالع (جنوب اليمن).
وأكدت المصادر بإن جبهة ”حجر“ التابعة لمديرية الضالع تشهد منذ ساعات مواجهات عنيفة، اندلعت عقب هجوم لميليشيات الحوثي على مواقع الجيش فى قرى ”بهجة“ و”العبارى“، مشيرة إلى أن المواجهات لا تزال مستمرة.
وبحسب المصادر فإن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والحزام الأمني تتصدى للهجوم، فيما وصلت تعزيزات عسكرية من محور الضالع لمناطق المواجهات.
وأكدت المصادر ذاتها تمكن قوات الجيش من إسقاط طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي في مناطق المواجهات غرب المحافظة.
الى ذلك، نفذت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، إعدامات ميدانية لمدنيين غربي الضالع، حيث أعدمت مواطنا داخل منزله وأمام أسرته في إحدى القرى غرب مديرية قعطبة.
وبحسب مصادر محلية فأن ”المليشيا قامت ايضا بإعدام إمام مسجد في قرية العباري بمنطقة حجر، كما قتلت طفل قنصا في ذات المنطقة“.