سابقة خطيرة وحادثة مفجعة وقعت في سجون الحوثي السرية الخاصة بالنساء

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كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن انتحار 4 نساء مختطفات في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية، بالعاصمة صنعاء منذ بداية شهر رمضان.
وأوضحت المنظمة في بيان (اطلع عليه مأرب برس)، انها وثقت مؤخرا انتحار امرأتين دخل سجون المليشيا الحوثية، الأولى في احد السجون السرية التابعة لها، والاخرى في السجن المركزي خلال شهر رمضان.
وأضاف البيان، " رصدت المنظمة حالتي انتحار مماثلتين وقامت المنظمة بتوثيق تلك الحالتين , ليصل عدد حالات السجينات المنتحرات في سجون مليشيا الحوثي الى اربع حالات"، مبينا أن المنظمة رصدت محاولة 9 مختطفات اخريات للانتحار في سجون الحوثيين .
ولفت البيان الى أن اقدام مختطفات في سجون المليشيا على الإنتحار يؤكد مدى الممارسات الاجرامية التي تمارس بحقهن "وجعلهن يخترن الموت بعد لطخت المليشيا سمعتهن ومارست بحقهن الانتهاكات".
وذكر البيان أن المليشيا نقلت أكثر من 90 امرأة، من سجونها الى السرية، الى السجن المركزي في العاصمة صنعاء، وقامت باستبدال حراسة القسم الخاص بالنساء، بمجندات من اتباعاها، ومنعت الزيارة عنهن.
وأكد البيان أن الجرائم المرتكبة بحق المختطفات هي استمرار لتلك الجرائم التي كانت قد كشفتها المنظمة سابقا، والمتمثلة بإحتجاز قرابة 200 امرأة وفتاة في سجونها السرية, قبل احالة معظمهن الى السجن المركزي .