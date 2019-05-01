تفاصيل اول لقاء بين هادي وسفير واشنطن الجديد - قضيتان مهمتان وموقف امريكي حاسم

الأربعاء 22 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- سبأ

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تسلم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الثلاثاء أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة لدى اليمن كريستوفر هنزل.

ونوه الرئيس بعمق العلاقات المميزة بين البلدين في مختلف المجالات والدعم الأمريكي لليمن وشرعيته الدستورية فِي المحافل الدولية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار المنشود في إطار يمن اتحادي عادل ومستقر.

وأشار الرئيس الى مجالات الشراكة والتعاون التي تربط البلدين الصديقين في عدداً من الملفات، واضعا على السفير الجديد قضايا هامة ومنها مجابهة التحديات المتربصة باليمن والمنطقة من خلال مكافحة التطرف والإرهاب ومواجهة التدخلات الإيرانية وأذرعها في المنطقة.

من جانبه عبر السفير الأمريكي عن سروره بهذا الاستقبال وامتنانه للرئيس على توجيهاته الكريمة بتسهيل مهامه لافتا في هذا الصدد الى العلاقات التاريخية والمميزة التي تربط البلدين.

وأكد السفير الأمريكي على دعم بلاده ووقوفها إلى جانب اليمن وقيادتها الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وتقديم مختلف جوانب التعاون والدعم لليمن لتجاوز تحدياتها وتحقيق الأمن والسلام المنشود بدعم وتعاون المجتمع الدولي .

حضر اللقاء وزير الخارجية خالد اليماني ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي .