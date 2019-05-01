تعرف على المدينة الاولى في العالم التي يتقاضى موظفوها أعلى راتب

الثلاثاء 21 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أظهر تصنيف حديث أن سكان مدينة #سان_فرانسيسكو في ولاية #كاليفورنيا على الساحل الغربي للولايات المتحدة يتمتعون بأعلى الرواتب في العالم على الإطلاق، كما أنهم يعيشون نمط الحياة الأفضل في العالم كنتيجة لهذا الارتفاع في الدخول المالية، وذلك بحسب التصنيف السنوي الذي أصدره #دويتشة_بنك الألماني.

ومع هذا التصنيف الجديد فإن المدينة الأميركية تكون قد أزاحت مدينة #زيوريخ_السويسرية عن هذا المنصب، حيث كانت #زيوريخ هي مدينة الرواتب الأعلى في العالم بحسب تصنيف العام الماضي.

وقال تقرير لوكالة "بلومبيرغ" إن سان فرانسيسكو كانت خلال السنوات الخمس الماضية في المرتبة السابعة على هذا المؤشر، أي كان يوجد في العالم ست مدن تتفوق على سان فرانسيسكو في الرواتب المالية التي يتقاضاها العاملون فيها.

وجاء في تقرير "دويتشة بنك" عن تصنيف العام 2019 أن "النمو السريع لقطاع #التكنولوجيا ساعد سان فرانسيسكو على تجاوز العواصم والمدن التقليدية التي يتمتع سكانها بالرواتب والدخول المالية الأعلى".

وبحسب التصنيف الجديد للعام الحالي فإن سان فرانسيسكو فيها أعلى الرواتب المالية، تليها زيوريخ في سويسرا ثم #نيويورك في الولايات المتحدة.

أما في المركز الرابع فتأتي مدينة #بوسطن_الأميركية ثم شيكاغو، ثم سيدني في أستراليا، أما في المركز السابع فتحل مدينة أوسلو، وفي الثامن عاصمة الدنمارك كوبنهاغن، وتاسعاً العاصمة الأسترالية #ملبورن وتأتي العاصمة البريطانية #لندن في المركز العاشر.