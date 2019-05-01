صدمة لمحبي مسلسل أرطغرل

الثلاثاء 21 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعد 4 سنوات من التشويق والمتابعة، نجح فيها مسلسل" قيامة أرطغرل" والذي يرصد ما قبل تأسيس الدولة العثمانية في تركيا، في تأسيس شعبية جارفة في الوطن العربي وتركياوالعالم، يبدوا أن محبيه على صدمة بشأن نهاية سلسلة المسلسل.

وكشف منتج وكاتب سيناريو المسلسل، محمد بوزداغ، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحلقة الأخيرة وهي الـ150، التي تبث في 29 مايو الجاري، كانت "ملحمة وحلما" بالنسبة له.

كما شارك المنتج صورة يوقع فيها على سيناريو الحلقة الأخيرة، كاتبا أنه "آخر سيناريو، حان وقت وداع قيامة أرطغرل"، مبينا في منشور آخر، أن محبي المسلسل على موعد مع الحلقة الأخيرة خلال الأيام المقبلة.

ويبث المسلسل كل يوم أربعاء من كل أسبوع، وهو ما يعني أنه تبقت حلقتان لم تبثا بعد، وفيها يواصل أرطغرل، والذي يجسد دوره الفنان الشهير أنغين ألتان دوزياطان، مقارعة أعدائه من المغول.

وربما تشهد الحلقة الأخيرة، الوصول إلى لحظة وفاته قبيل تولي ابنه الحكم من بعده، إيذانا بالبدء مع السلسلة الجديدة "قيامة عثمان".

وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية تربع بها على مدار السنوات الخمس السابقة، في حين أن المسلسل بث في عشرات الدول، وشاهده قرابة 3 مليار متابع، وترجم إلى لغات عديدة، كما أن لديه عشاق على نطاق واسع في العالم العربي.

من ناحيته، أعرب بطل المسلسل دوز ياطان، أنه "سينظر للمشاريع الفنية المستقبلية، بعد انتهاء المسلسل هذا العام"، لافتا إلى أنه "سيختار دورا لا يشبه الدور الذي جسده في قيامة أرطغرل"، في تصريحات نقلها الإعلام التركي.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).

ويبث "قيامة أرطغرل" في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليار مشاهد، وموسمه الحالي هو الأخير، لينطلق في سلسلة جديدة باسم "قيامة عثمان"، ويجسد دور البطولة الفنان الشهير بوراك أوزجفيت.

تجدر الإشارة إلى أن المسلسلات التركية حققت نجاحا ملحوظا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.