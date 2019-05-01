الحزن يخيم على السعودية بعد وفاة لاعب كرة قدم بهذه الطريقة

قطر تحدد 5 فئات يحق لها اللجوء السياسي سابقة خطيرة وحادثة مفجعة وقعت في سجون الحوثي السرية الخاصة بالنساء تفاصيل اول لقاء بين هادي وسفير واشنطن الجديد - قضيتان مهمتان وموقف امريكي حاسم موقع استخباراتي شهير يكشف عن دور خطير وسري تقوم به قطر تجاه نذر الحرب القادمة في الخليج تعرف على المدينة الاولى في العالم التي يتقاضى موظفوها أعلى راتب الامارات تمنح إقامة دائمة لهذه الفئة من المجتمع المقيم على أراضيها ثاني أكبر شركة صلب في بريطانيا مهددة الانهيار صدمة لمحبي مسلسل أرطغرل مجلس النواب اليمني يحسم قراره بشأن مصير مهام «غريفيث» في «اليمن» .. بماذا وجه الحكومة؟ حراسات رئيس المخابرات السوداني تشتبك مع الشرطة لمنع اعتقاله .. موراء اعتقاله ؟
حالة من الحزن عاشتها السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة لاعب كرة قدم، أمس ضمن دورة رمضانية بمحافظة جازان جنوب المملكة.
وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، كان اللاعب الشاب حيدر مغفوري، أحس بالتعب خلال المباراة التي أقيمت في ساعة مبكرة من يوم الاثنين، وطلب تغييره بلاعب آخر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عقب تعب وإجهاد وضيق في التنفس.
وقال مقربون من الشاب الثلاثيني، إن فرق الهلال الأحمر حضرت لموقع المباراة وقدمت الإسعافات الأولية له ونقلته لمستشفى الملك فهد المركزي لكنه فارق الحياة، وأشارت المعلومات إلى أن اللاعب المغفوري لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.
وتقام الدورات الرمضانية الكروية في عدد من مدن وبلدات السعودية بمشاركة فرق هواة تخوض مبارياتها في وقت متأخر بين فترتي الإفطار والسحور.