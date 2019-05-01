الحزن يخيم على السعودية بعد وفاة لاعب كرة قدم بهذه الطريقة

الثلاثاء 21 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-مارب

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حالة من الحزن عاشتها السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة لاعب كرة قدم، أمس ضمن دورة رمضانية بمحافظة جازان جنوب المملكة.

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، كان اللاعب الشاب حيدر مغفوري، أحس بالتعب خلال المباراة التي أقيمت في ساعة مبكرة من يوم الاثنين، وطلب تغييره بلاعب آخر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عقب تعب وإجهاد وضيق في التنفس.

وقال مقربون من الشاب الثلاثيني، إن فرق الهلال الأحمر حضرت لموقع المباراة وقدمت الإسعافات الأولية له ونقلته لمستشفى الملك فهد المركزي لكنه فارق الحياة، وأشارت المعلومات إلى أن اللاعب المغفوري لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.

وتقام الدورات الرمضانية الكروية في عدد من مدن وبلدات السعودية بمشاركة فرق هواة تخوض مبارياتها في وقت متأخر بين فترتي الإفطار والسحور.