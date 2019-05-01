مصر تعبر عن حبها لليمن بطريقتها الخاصة

الثلاثاء 21 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أكد السفير اليمنى بالقاهرة الدكتور محمد على مارم، على موقف الشرعية اليمنية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي من الانسحاب الحوثى أحادى الجانب، من موانئ محافظة الحديدة.

وأوضح مارم خلال أمسية يمنية مصرية تحت عنوان " ليلة مصرية في حب اليمن " بمشاركة مكرم أحمد محمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والمستشاره تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً ، وعدد من أعضاء البرلمان، أن الحكومة تعتبر ما حدث فى الحديدة وأعلن عنه رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، مجرد مسرحية هزلية أخرى تمارسها مليشيا الحوثيّ الانقلابية مرة أخرى، بعد أن سبق ومارست نفس الأسلوب فى ديسمبر من العام الماضى.

واستعرض السفير مارم فى كلمته، تاريخ العلاقات اليمنية المصرية التى تضرب بجذورها فى عمق التاريخ العربى المشترك، مثمناً جهود الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دعم جهود الشرعية الدستورية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، مجددا التأكيد على تقدير اليمن حكومة وشعباً لمصر التى فتحت أبوابها لأبناء شعبنا فى ظل الأوضاع الصعبة التى تعيشها بلادنا نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران.

وأضاف: "لقد كانت مصر ولا تزال الوطن الكبير الذى يحتوي كافة العرب في كافة الظروف سلماً وحرباً" ، ولن ينسى شعبنا اليمنى ما قدمه الأشقاء فى مصر منذ ثورة سبتمبر ١٩٦٢م وحتى اليوم، فمصر التي دعمت التحرر من الإمامة وتبعاتها، تساهم اليوم فى إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، وتخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية التى يعيشها الشعب اليمنى من خلال مشاركتها فى تحالف دعم الشرعية .

وشهدت القاهرة أمس احتفالية كبرى تحت عنوان "ليلة مصرية فى حب اليمن"، بنادى اليخت بالجيزة، وبمشاركة عدد كبير من رجال السياسية والصحافة والاعلام وعدد من السفراء العرب والأجانب.

وأكد الكاتب الصحفى المصري، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الإعلى للإعلام، على عمق العلاقات المصرية اليمنية، مشترشدا بالعلاقة الطيبة التي تربط بين الشعبيين الشقيين طوال الفترات الماضية، والتي تكللت بالدماء الزكية بين دولتين تربطهما علاقة الاخوة الشعبية والاصالة الحضارية.

وقال مكرم محمد أحمد أن مصر أدركت منذ القدم الاهمية الإستراتجية التي تمثلها اليمن لمصر ولأمن البحر الأحمر، وأن مصر ذهبت إلى اليمن بقلوب يملاءها الود والمحبة لشعب أقل ما يقال عنه أنه عظيم، مشيداً بتنظيم الاحتفال الذي جاء تجسيدا للعلاقة المصرية اليمنية التي سوف تبقى حصننا منيعا تجاه كل من يحاول أن ينال منها، معرباً عن تقديرة لشعب اليمن، وقال أنه مازال يحتفظ بالذكرى الطيبة التي تربطة باليمن وشعبها وقيادتها منذ أن ذهب اليها عام 1962 ، كمراسل حربي لصحيفة الاهرام.

من جانبها أكدت المستشار تهاني الجبالي النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، تقديرها لشعب اليمن، وثقتها الكاملة في تجاوز محنته التي طالت، كما أكدت ثقتها في المرآة اليمنية ودورها الهام في تقدم اليمن ثقافيا وحضاريا، ورحبت بإقامة مثل هذا الندوات التي تساعد في تقوية العلاقات الأخوية بين الشعبين.

وأشاد سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم بتنظيم هذا الاحتفال مؤكدا على أن اليمن وشعبها ينظرون لمصر الشقيقية الكبرى بكل تقدير واحترام، وإن مصر وقيادتها السياسية تفتح أبوابها لليمن وشعبها، وقال "أن الشعب اليمني ينظر باحترام وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودوره العظيم في إعادة نهضة مصر"، وأشاد السفير اليمني بدور مصر الهام في التحالف الدولي الذي يقف داعما للشعب اليمني وللشرعية.

من جانبه عبر الدكتور السيد علي رضوان عضو مجلس إدارة نادي اليخت، ومنظم الحفل، عن شكرة لكل شارك في الاحتفال، قائلا "إسمحوا لي أن اعبر عن خالص تقديري لحضوركم الكريم الذي جاء في توقيت هام ولحظة مهمة للتعبير عن مشاعرنا الصادقة لليمن، ارضاً وشعباً وبحراً وشجراً، خاصة أن حضوركم جاء محملاً بشموع الامل في وطنً عربي واحد قادراً علي مجابهة الصعاب"، مؤكداً على أن "الجميع جاء من كل صوب يوجه رسالة للعالم بأن مصر وقيادتها السياسية المتمثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعلن وقوفها مع اليمن ضد ما يعتريها من هموم، وما يحاكى ضدها من تأمر من قوى المد الفارسي التي تحاول أن تجتث اليمن من محيطه العربي، ونسي الجميع بأن اليمن هي اصل العرب واصل الحضارة وان حضارتها ابهرت الدنيا قديماً ومازالت تبهر العالم بقوة وإرادة شعبها وبدعم أشقائها العرب ،واليمن سوف تظل صعب المراس".

وأكد رضوان أن اليمن سوف تتجاوز عما قريب محنتها، وسوف تعود كما كانت فى السابق يمناً سعيداً مرسوماً علي ابتسامات الأطفال وعلي بزوغ الأشجار واسما محفوراً في الهضاب والجبال.

ومن ناحيتة أكد عضو مجلس النواب اليمني الشيخ نبيل باشا، أن مصر واليمن لحمه واحدة وأن مصر تمثل كل شيء هام للشعب اليمني، فالمدرس كان مصريا والطبيب كان مصريا والقلب اليمني لا يهوى أحد الا اذا كان مصريا، فمصر فيها تعلمنا ومنها استمدينا القوة في مواجة الصعاب واليها نحج طلبا للعلم او العلاج او الفكر والثقافة، واعرب باشا عن تقدير الشعب اليمني لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استطاع أن يحدث نهضة حضارية وفكرية في أقل من 6 سنوات، ساعد خلالها في بناء وطنه بالشكل الذي أصبحت فيه مصر رقما صعبا في خريطة الاستثمار العالمية، بفضل ما حققته من بنية تحتية لم تحدث سابقا في أي دولة في هذه الفترة الزمنية المحدودة.

ومن ناحيتة أكد ويندفور فلكهارد رئيس جمعية المراسلين الأجانب بمصر، أن اليمن شهدت الفترات الماضية صعوبات كبيرة، لكن ثقتة في اليمن والشعب اليمني تؤكد على تجاوزة تلك المحنة.

وقال عضو مجلس النواب اليمني الدكتور محمد رشاد العليمي، أن هذا الاحتفالية جاءت في الوقت والمكان المناسب، فشهر رمضان شهد انتصار حرب أكتوبر عام 1973، الذى انتصرت فيه مصر انتصارا حقق للعرب جميعا كرامتة تجاه العالم، مؤكداً أن مصر وشعبها وجيشها هم عمود العالم العربي، وهما زواية القلوب وبدون مصر لا يمكن للعرب أن يكون لهم صوت ولاطعم ولا لون، فمصر استطاعت ان تؤثر في الجميع دون ان تتاثر بأحد.

شهد الاحتفال سفير جيبوتي بالقاهرة محمد ظهر حرسي ،وسفير جمهورية روندا بالقاهرة الشيخ صالح هابيما، ونقيب الإعلاميين الدكتور طارق أبو سعدة، والفنانة ندى بسيوني، والفنانة عفاف شعيب والمخرج مجدي أبو عميرة والمخرج مصطفى الدمرداش وعدد من الوزراء واربعون عضو برلمان يمني ومصري.

كما حضرها لفيف من رجال الشرطة والاعلامين والصحفيين المصرين والأجانب .

كما حضرت شخصيات يمنية بينها رئيس تحرير صحيفة مأرب برس محمد الصالحي ورئيس تحرير إيلاف اليمن مثحمد الخامري ورئيس مجلس أعيان الجالية اليمنية بالقاهرة فهد العريقي ومدير طيران اليمنية خلدون الشرجبي وعدد كبير من الإعلامييين.