عاجل.. تفاصيل اجتماع رئيس الجمهورية بكبار قيادات الشرعية والتحالف الوطني ..«هادي» يتحدث عن خطوة هامة وحدث مهم

الثلاثاء 21 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- الرياض

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ترأس رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مساء الْيَوْمَ الثلاثاء 21 مايو 2019 م اجتماعاً للتحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير الخارجية خالد اليماني.

وأكد الرئيس هادي على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة الوطنية بأوجهها وأشكالها المختلفة..مهنئا الجميع بحلول العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22 مايو.

وقال" ان إعلان التحالف السياسي يعد خطوة هامة وحدث مهم وتزامن أيضا مع انعقاد مجلس النواب في مدينة سيئون بما مثله من اهمية ودلالات وطنيه كبيره.

واضاف "يهمنا جميعا أن يكون التحالف السياسي مظلة جامعة لكل الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية وأن يظل باب الانضمام إليه مفتوح للجميع وان يكون متمسكاً بالثوابت الوطنية والقواسم المشتركة، وان يكون رافداً إضافياً يعزز جبهة الشرعية ويزيد من تماسكها لمقاومة الانقلاب وبناء الدولة الاتحادية الجديدة".

وقال "نستشعر حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه شعبنا سواء في المناطق المحررة أو التي لاتزال تحت سيطرة الانقلابيين جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيين على اليمنيين خدمة لاهداف ايران ولزعزعة أمن واستقرار اشقاءنا في دول الجوار وتحديدا المملكة العربية السعودية التي تتعرض للاعتداءات الارهابية المتكررة لتلك الجماعات ومنها إطلاق الصواريخ تجاه المقدسات والمدن الأمنه.

وفي الاجتماع قدم نائب رئيس الجمهورية تقريراً موجزاً لخص الموقف العام لمختلف الجبهات وخطوط التماس في عدد من الجبهات والمناطق ومنها حرض وميدي وباقم ومفرق صعده ضحيان والبقع والجوف والبيضاء والحشا ودمت وغيرها لافتاً الى الانتصارات المحققة في تلك الجبهات كما وضع الاجتماع امام صورة لملحمة حجور وصمود ابنائها امام المليشيات الانقلابية الحوثية المدججة بأسلحة الدولة المنهوبة ودعم إيراني ملحوظ والذي واجهه وببسالة ابنا كشر وحجور منذ سنوات عده وقدموا في سبيل ذلك التضحيات الجسيمة.

الى ذلك قدم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك تقريرا موجزاً عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية فِي المحافظات المحررة لتقديم عددا من الاحتياجات الخدمية وتامين صرف المرتبات في المحافظات المحررة والتي لازالت تقع تحت سيطرة الانقلابيين..لافتاً الى أهمية تعزيز الموارد ومشاركة الجهود من قبل الجميع.

من جانبه قدم وزير الخارجية خالد اليماني تقريراً موجزاً لطبيعة العمل السياسي والنشاط الدبلوماسي مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن فيما يتصل بالسلام ومرجعياته.

وكان رئيس التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الدكتور رشاد العليمي قد عبر باسمة ونيابة عن الجميع عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس على دعمه الدائم واللامحدود لانجاح هذا التجمع الوطني الذي يحمل برامج وطنيه مسانده وداعمه للشرعية لافتاً الى جملة من المهام والأنشطة والفعاليات التي سيتم الاضطلاع بها بالشراكة مع الجميع لتصب في النهايه في مصلحة الوطن وتجاوز تحدياته.

وناقش الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال واتخذ بشأنها ما يلزم.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.