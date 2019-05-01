هل دقت ساعة الصفر.. اشتعال جبهات القتال في الحديدة من جديد- آخر التطورات الميدانية

الثلاثاء 21 مايو 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شنت ميلشيا الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2019 م قصفا هو الأعنف على مواقع وتمركز قوات الجيش الوطني في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة مستخدمة القذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة.

وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" ان المليشيا استهدفت خلال قصفها العنيف أسواق شعبية في مديرية حيس ومنازل المواطنين، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف في أوساط المواطنين، خصوصا النساء والأطفال.

وتحاول ميلشيا الحوثي الانقلابية منذ بدء الهدنة الأممية، التقدم من خلال محاولات للتسلل، التي تنتهي بالفشل، في إطار سعيها لإستعادة السيطرة على المديرية الواقعة جنوب الحديدة.