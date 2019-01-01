التحالف يتهم ميليشيات الحوثي بمحاولة استهداف اهداف حيوية بنجران

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن مليشيا الحوثي، حاولت استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران، الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.
وأوضح المالكي في تصريحات نقلتها الوكالة السعودية الرسمية للأنباء "واس" أن الحوثيين المدعومين من إيران، يواصلون تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، والمدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات.
وحذر المالكي بأشد العبارات، المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين وسيكون هناك وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.