مباحثات يمنية روسية حول تنفيذ إتفاق ستوكهولم

الثلاثاء 21 مايو 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك،، مع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، واستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في رفض كل جهود السلام ومضيها في التصعيد والمقامرة بدماء وحياة اليمنيين.

وتناول اللقاء، التطورات الأخيرة، حول اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة والذي مضى على توقيعه أكثر من خمسة أشهر، واستمرار مماطلة الميليشيا الانقلابية في تنفيذه، بما في ذلك الإعلان الهزلي قبل جلسة مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، عن انسحاب أحادي من قبل الحوثيين، وتكرار ذات السيناريو بتسليم الموانئ لعناصر أخرى تابعة لهم.