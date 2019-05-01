تفاصيل أول اجتماعات ”الائتلاف الوطني الجنوبي“ برئاسة ”العيسي“

الثلاثاء 21 مايو 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عقدت هيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي، الاثنين 20 مايو/أيار، اجتماعها الأول برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الائتلاف، للوقوف أمام العديد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية.

واكدت الهيئة على ثبات موقف الائتلاف الوطني الجنوبي الداعم للشرعية، موجهة التحية للجنود المرابطين في مكيراس والضالع والبيضاء ويافع وتعز والساحل الغربي، وفي مختلف جبهات البطولة وميادين النضال في ربوع الوطن الغالي.

وأكد الائتلاف الوطني الجنوبي في بلاغ وصل ”مأرب برس“، نسخة منه، انه يشكل جزءاً من العملية السياسية الحاملة للقضية الجنوبية والساعية إلى إيجاد حلٍ عادلٍ لها بما يلبي طموحات وتطلعات أبناء الجنوب وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل، والعمل على ترسيخ ثقافة الحوار والقبول بالآخر.

وفي ختام اجتماع الهيئة وبناءً على تفويض المؤتمر الأول لهيئة الرئاسة باستكمال ترتيب الهياكل والاختصاصات فقد تم اسناد وتوزيع المهام على النحو التالي:

1- علي عبدالباقي المسلماني نائباً للرئيس

2- كوثر محمود الشاذلي نائباً للرئيس

3- محمد بامقاء أميناً عاماً

4- مقبل ناصر لكرش أميناً عاماً مساعداً

5- هاني محمد اليزيدي أميناً عاماً مساعداً

6- إنصاف علي مايو أميناً عاماً مساعداً

7- عبدالله ناجي علي أميناً عاماً مساعداً.

8- أحمد سالم فضل ناطقاً رسميا

9- عبدالكريم سالم السعدي رئيساً للدائرة السياسية

10- سعيد علي النخعي رئيساً للدائرة الإعلامية

11- وضاح محمد بن بريك رئيساً لدائرة الشؤون التنظيمية

12- صالح أحمد ذيبان رئيساً لدائرة الحقوق والحريات

13- كمال مثنى الضالعي رئيساً لدائرة التوعية والفكر

14- علي الأحمدي رئيساً لدائرة المنظمات الجماهيرية

15- عدنان أحمد محمد رئيساً لدائرة الشباب

16- فرج ناجي بن طالب رئيساً لدائرة المحليات والفروع

17- محمد محسن ربيد رئيساً لدائرة الخدمات والمتابعة

18- عبدالله صالح الكثيري رئيساً للمجلس الوطني

19- عبد القوي رشاد نائباً لرئيس المجلس الوطني

20- بدر كلشات المهري نائباً لرئيس المجلس الوطني

21- عبد الرب صالح السلامي رئيساً للهيئة الاستشارية

22- أشرف علي محمد رئيساً للجنة الرقابة والتفتيش.