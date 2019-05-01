بريطانيا ترسل قوات مسلحة خاصة سرا إلى مياه الخليج لهذه المهمة

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ذكرت صحيفة “دايلي إكسبرس” أن بريطانيا أرسلت فرقتين من الوحدات الخاصة انضموا إلى ناقلات النفط المسجلة في المملكة المتحدة التي تبحر في الخليج.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بمجرد وصولهم إلى هناك، سيتم تكليفهم بمراقبة النشاط العسكري الإيراني في جميع أنحاء جزيرة قشم، التي تعد موقعا للقوارب الحربية البحرية في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن الفريقين سيعملان على جمع المعلومات أثناء تحرك السفن جنوبا عبر مضيق هرمز وخليج عُمان، حيث يعتقد أنه سيتم نقلهم جوا بواسطة مروحيات البحرية الملكية ميرلين خارج سلطنة عمان.
من جانبها، قالت صحيفة “صن أونلاين” إن وزارة الدفاع البريطانية رفضت التعليق على ما نشرته “دايلي إكسبرس”، قائلة إنها “لا تعلق أبدا على القوات الخاصة”.
وتشهد منطقة الخليج تحركات مثيرة للقلق، إذ أجرت مقاتلات أمريكية، الاثنين الماضي، طلعات ردع فوق الخليج، موجهة ضد إيران.
ويأتي هذا بعد أن أرسلت واشنطن حاملة الطائرات “إبراهام لينكولن” ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت سفينة متخصصة في دعم الهجمات، وصواريخ باترويت إلى المنطقة ردا على ما وصفته باستعدادات إيرانية للهجوم ضدها.