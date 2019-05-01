شائعة شهيرة عن رونالدو يفندها موقع متخصص في رصد الشائعات

الثلاثاء 21 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف موقع "leadstories" المتخصص في رصد الشائعات والأخبار المفبركة، أن خبر تبرع نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمبلغ مالي كبير من أجل سكان فلسطين عار من الصحة.

وذكر الموقع أنه أجرى اتصالا مع ممثلي النجم البرتغالي الذين أكدوا له أن القصة غير حقيقية "مثل كثير من القصص التي تنشر عن رونالدو".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة قد تداولوا نبأ يفيد بتبرع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، بمبلغ مالي كبير من أجل سكان قطاع غزة المحاصر.

وكان النبأ يقول إن النجم البرتغالي قدم مبلغ 1.5 مليون يورو من أجل إعداد وجبات إفطار للصائمين في غزة خلال رمضان.

وانهالت التعليقات التي تشيد بمواقف المهاجم البالغ من العمر (34 عاما)، لكن دون أن ينتبه أحد إلى أن القصة كلها مفبركة.