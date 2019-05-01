الكشف عن «فضائح غريفيث» وبرلمان «البركاني» يبدأ تحركاته لوقف عبثه تفاصيل أول اجتماعات ”الائتلاف الوطني الجنوبي“ برئاسة ”العيسي“ الحكومة ”الشرعية“ تُصَعد ضد ”غريفيث“ والأمم المتحدة تُعلق أكبر جائزة بالعالم لتكريم حفظة القران الكريم فاز شاب ليبي وهذه هديته ؟ تحقيق أمريكي يفضح «الحوثيين» ويكشف للعالم كيف يسرق الأخير فقراء «اليمن» بريطانيا ترسل قوات مسلحة خاصة سرا إلى مياه الخليج لهذه المهمة شائعة شهيرة عن رونالدو يفندها موقع متخصص في رصد الشائعات «الحوثيون» يقتحمون منزل شيخ قبلي بارز وينهبون محتوياته خطأ كارثي جديد في آخر حلقات مسلسل صراع العروش غوغل تدمر طموح هواوي
اقتحمت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الإثنين، 20 مايو 2019 م منزل شيخ قبلي بارز في المديرية السوادية، بمحافظة البيضاء وسط البلاد.
وذكرت مصادر محلية أن عناصر من مليشيا الحوثي، داهمت، صباح اليوم، منزل الشيخ عثمان السوادي، وهو من أبرز المشائخ المساندين للشرعية في المحافظة .
وأوضحت المصادر، أن المليشيا نهبت محتويات المنزل، بما فيها وثائق الأهالي، التي كانت محفوظة، في منزل الشيخ السوادي.
و كما نهبت كافة ممتلكات المواطنين من الذين كانوا يحتكمون لديه التي كانت بحوزته، ومعظمها ممتلكات ثمينة.
ويُعد الشيخ عثمان السوادي من ابرز المشائخ المعروفين في الإصلاح ذات البين بين الناس و صاحب مواقف اجتماعية كبيرة في كافة مناطق محافظة البيضاء، وغادر منزله الى محافظة مأرب، عقب سيطرة المليشيا على محافظة البيضاء.