«الحوثيون» يقتحمون منزل شيخ قبلي بارز وينهبون محتوياته

الثلاثاء 21 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اقتحمت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الإثنين، 20 مايو 2019 م منزل شيخ قبلي بارز في المديرية السوادية، بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر من مليشيا الحوثي، داهمت، صباح اليوم، منزل الشيخ عثمان السوادي، وهو من أبرز المشائخ المساندين للشرعية في المحافظة .

وأوضحت المصادر، أن المليشيا نهبت محتويات المنزل، بما فيها وثائق الأهالي، التي كانت محفوظة، في منزل الشيخ السوادي.

و كما نهبت كافة ممتلكات المواطنين من الذين كانوا يحتكمون لديه التي كانت بحوزته، ومعظمها ممتلكات ثمينة.

ويُعد الشيخ عثمان السوادي من ابرز المشائخ المعروفين في الإصلاح ذات البين بين الناس و صاحب مواقف اجتماعية كبيرة في كافة مناطق محافظة البيضاء، وغادر منزله الى محافظة مأرب، عقب سيطرة المليشيا على محافظة البيضاء.