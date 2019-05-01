خطأ كارثي جديد في آخر حلقات مسلسل صراع العروش

الثلاثاء 21 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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رصد متابعو المسلسل التلفزيوني الشهير "Game of Thrones - صراع العروش" خطأ فادحا آخر، في أحداث حلقته الأخيرة، والتي عرضت، الأحد.

وشارك معجبو المسلسل، عبر حساباتهم، لقطة من المسلسل يجلس فيها بعض أبطاله في أحد المشاهد، بينما هناك زجاجة مياه بلاستيكية خلف قدم أحدهم.

ويأتي اكتشاف الخطأ الإخراجي الجديد، بعدما فوجئ المشاهدون في إحدى حلقات الموسم الثامن والأخير بظهور كوب من قهوة "ستاربكس" العالمية على الطاولة أمام إحدى الشخصيات الرئيسية للمسلسل "دنيريس تارغيريان"، أو "أم التنانين"، عندما اجتمع أبطال العمل للاحتفال بالنصر على "ملك الليل".

واعتذر فريق المسلسل عن ظهور الكوب، وأكدت الشركة في بيان لها أن وجود كوب القهوة في المشهد كان خطأ، وأضافت مازحة أن "دنيرس كانت قد طلبت كوبا من الشاي".

وأسدل الستار على أحدث مسلسل "صراع العروش"، الذي تبثه شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، بوفاة أخرى غير متوقعة واعتلاء شخصية لم تكن مرجحة العرش.

واستمرت الحلقة الأخيرة من مسلسل العصور الوسطى الخيالي نحو ساعة و20 دقيقة، وأنهت مساء الأحد حكاية أكثر من 12 شخصية وحبكة شائكة.

والمسلسل مقتبس عن روايات "جورج آر.آر. مارتن"، وتُقتل "تارغارين" في الحلقة الأخيرة على يد حبيبها "جون سنو"، الذي يقوم بدوره الممثل "كيت هارينغتون"، خشية أن يكون استبدادها مجرد انعكاس لمن قبلها.

بعد ذلك يقوم آخر تنين لها على قيد الحياة بإحراق العرش الحديدي ويذيبه بأنفاسه الحارقة.

وفي نهاية المطاف يقع اختيار عدد كبير من أفراد عائلات النبلاء على شخص غير متوقع ليصبح الملك وهو "براندون ستارك"، الذي يلعب دوره الممثل "أيزاك همبستيد رايت".

وكان "ستارك" قد دُفع من برج عال في الحلقة الأولى من المسلسل التي عرضت في عام 2011 مما أدى لإصابته بالشلل لكن هذه السقطة أيقظت قوى غامضة مكنته من رؤية الماضي والمستقبل.

وتطور المسلسل من بداياته غير المتقنة إلى أن أصبح ظاهرة ثقافية، ونمت ميزانيته لتصل تكلفة إنتاج الحلقة الواحدة في الموسم الأخير إلى 15 مليون دولار، وفقا لمجلة "فارايتي"، كما حاز المسلسل على العديد من جوائز إيمي التلفزيونية، بينها جائزة أفضل مسلسل درامي.