الاربعاء القادم اجازة رسمية

الثلاثاء 21 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- عدن

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اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الاربعاء القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

وعبرت الوزارة عن اسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.