مطار إسطنبول الجديد يحصد جائزة أمريكية لـلابتكارات المبهرة

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حصل مطار إسطنبول الجديد، على جائزة “النجاح الخاص”، التي تمنحها مجلة السفر والسياحة الأمريكية “غلوبال ترافلر”.
وذكر بيان صادر عن الشركة المشغلة للمطار “اي جي ايه”، الإثنين، أن الجائزة تندرج ضمن فئة “الابتكارات المبهرة”، وقد تسلمتها الخميس الماضي.
وأضاف البيان أن الجائزة تسلمها مدير اتصال الشركة، غوكهان شنغول، خلال حفل توزيع الجوائز، أُقيم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وحصل مطار إسطنبول على هذه الجائزة، بعد استبيان أجرته المجلة، بالفترة الفاصلة بين الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 و31 يناير/ كانون الثاني الماضي، وشارك فيه أعضاء مجالس شركات السياحة والسفر.
ونقل البيان عن شنغول، قوله إن المطار حصل على العديد من الجوائز، عن تصميمه المعماري، وبرج مراقبته المبهر، وعن مشاريع “المسؤولية الاجتماعية”.
وأعرب عن سعادته بفوز تركيا بهذه الجائزة الدولية، التي تقدمها إحدى أكبر المجلات متابعةً في الولايات المتحدة، حيث يتصفحها حوالي 300 ألف شخص شهريا.