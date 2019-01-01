جريمة تصفية مروعة لمواطن أعزل أمام افراد اسرته - كان عقيدا في الجيش

الثلاثاء 21 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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ارتكبت مليشيا الحوثي جريمة مروعة وقتلت مواطنا في منزله بمنطقة حزم العدين غرب مدينة إب (وسط اليمن).

وفي التفاصيل ، اقدم مسلحون تابعون لمليشيا الحوثي الانقلابية ، الاحد ، على قتل مواطن أعزل أمام اسرته عقب اقتحام منزله بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب.

مصادر محلية أكدت أن مسلحي المليشيات الانقلابية استغلت خلاف بين المواطن "عبده قائد شعلان الشعوري " واخواله بعزلة الاحكوم التابعة لمديرية حزم العدين لتقتحم منزله وتطلق الرصاص المباشر عليه لترديه قتيلا أمام اطفاله و أسرته .

وأضافت المصادر بأن القتيل عبده الشعوري عقيد في الجيش اليمني لكنه يعيش حياة مواطن اعزل من السلاح بين أسرته ويرفض الإلتحاق بمسلحي المليشيا لقتال الشعب اليمني وسبق أن حاولت المليشيات اختطافه أكثر من مره لتستغل خلافه الاجتماعي وتصفيه بطريقة مروعة .