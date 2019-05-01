إعلان جديد من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه

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أصدر تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، إعلانا جديدا يكشف تفاصيله يوم الأربعاء.
وغرد تركي آل الشيخ عبر "تويتر" اليوم الاثنين: "يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم".