اعلان سار لليمنيين من عدن طال انتظاره والشرعية تعتذر للمواطنيين وتوضح

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أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة المؤقتة عدن الاثنين، عن وصول الدفعة الأولى من الجوازات المطبوعة حديثا، واكدت انه سيتم توزيعها على كافة الفروع التابعة للمصلحة بالمناطق المحررة حتى تصل بقية الدفعات.
وأعربت المصلحة في بيان لها (اطلع عليه مأرب برس)، عن أسفها الشديد للمواطنين لتأخر وصول الجوازات، بسبب عدم التزام الشركة التي تم التعاقد معها بالموعد المحدد.
ويأتي اعلان وصول اول دفعة من الجوازات المطبوعة بعد 3 أشهر من نفادها في اليمن.
ونفت المصلحة، الشائعات المتداولة حول إتلاف 700 الف جواز من قبل الشركة بسبب خطأ مطبعي .. مؤكدة في الوقت ذاته احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة من قام بنشر وترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة.