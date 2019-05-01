إيران تتحدى واشنطن ودول الخليج بأخطر إجراء في المنطقة والعالم ...وترمي بالتزاماتها لخمس دول عظمى عرض الحائط

الإثنين 20 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-مارب

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أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران قامت اعتبارا من اليوم برفع معدل انتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لأربعة أضعاف.

وأكد كمالوندي، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي نقلا عن مدير موقع "نظنز" لتخصيب اليورانيوم أنه إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، قامت إيران برفع حجم انتاجها لليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لأربعة أضعاف وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، كما نقلت وكالة "تسنيم".

وأضاف أن هذا الأمر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي بل إن طاقة الإنتاج (سرعة الإنتاج) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67%، سترتفع إلى 4 أضعاف، وتم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.

وأشار كمالوندي في المؤتمر الصحفي إلى أن تحقيق إيران زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 190 ألف سيعد سهلا للغاية ومتاحا.

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرار "التوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما للمفاوضات.