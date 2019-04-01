والدة «البشير» تقدم طلبًا عاجلًا للمجلس العسكري

الأحد 28 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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طالبت والدة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بزيارة ابنها القابع في السجن، فيما تتضارب الأنباء بشأن ما إذا كان لا يزال في سجن كوبر، أو جرى نقله إلى مكان آخر غير معروف.

ووفق ما ذكرت صحيفة “آخر لحظة” المحلية، فإن السيدة هدية محمد زين ترغب في زيارة ابنها عمر، الذي نقِل قبل أيام إلى سجن كوبر. وأبلغ مصدر الصحيفة بأن الطلب “ربما يتم تقديمه رسميا للمجلس العسكري للبت فيه”، لاسيما مع ورود تقارير تفيد بأن حالة البشير الصحية تتدهور.

والخميس، قالت الصحيفة نفسها إن صحة الرئيس المعزول، 75 عاما، “في تدهور”، ونقلت عن مصادر لم تسمها أن البشير “يعاني عدة أمراض مما يتطلب وجوده خارج السجن”.

وأوضحت أن فريقا طبيا من 5 أطباء يعكف على متابعة الحالة الصحية للبشير، وهم في تخصصات الباطنية، والأنف والأذن والحنجرة، والمخ والأعصاب، والقلب، والعظام. وأشار المصدر إلى أن “الوضع الصحي الحالي للبشير لا يسمح ببقائه في السجن في هذه المرحلة”.