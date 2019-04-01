لغم حوثي يتسبب في نهاية مأساوية لأسرتين بالكامل «بالضالع»

السبت 27 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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استشهدت أسرتين في انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في طريق السيارة التي كانت تقلهما بعد ظهر اليوم السبت 27 ابريل 2019 م بغيل اللوي بالعود غرب محافظة الضالع.

وقال مصدر محلي إن عناصر الحوثي المتمركزة في بالشرنمة السفلى قامت بزرع لغم أرضي بطريق قرية اللوي، أثناء عودتهما من عيادة الوطيف، ما أسفر عن استشهاد المواطن علي عبده المعرشي وزوجته وابنتهما والمواطن محمود عبده علي الماطري وزوجته.

وزرعت مليشيا الحوثي الانقلابية مئات الألغام في المنطقة، ولا تزال الألغام تشكل خطراً على حياة المدنيين.