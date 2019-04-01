تطورات عسكرية جديدة بـ«الحديدة»..مواجهات عنيفة وقصف مدفعي مكثف - آخر المستجدات

السبت 27 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أحبطت قوات الجيش الوطني اليوم السبت 27 ابريل 2019 م محاولة تسلل لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة.

وحسب موقع الجيش فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من إفشال محاولة تسلل للميلشيا في مديرية حيس جنوبي الحديدة، بعد مواجهات عنيفة استخدم فيها كافة أنواع الأسلحة.

وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وفرار من تبقى منهم.

وتزامنت المواجهات مع قصف ميلشيا الحوثي الانقلابية بالمدفعية والاعيرة الثقيلة مواقع مختلفة لقوات الجيش الوطني من ألوية العمالقة في المديرية ذاتها.

ومنذ بدء الهدنة بالحديدة لم تلتزم مليشيا الحوثي الانقلابية، حيث صعدت من أعمالها القتالية بالمحافظة، وهو ما عرقل تنفيذ اتفاق السويد بشأن المحافظة.