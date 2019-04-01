صدور بيان هام لقيادة محـور «تعـز»..نص البيان

السبت 27 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- تعز

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أكدت قيادة محور تعز، اليوم السبت، 27 ابريل 2019 م وقوفها إلى جانب أبناء المدينة بكل أطيافهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية، وعلى مسافة واحدة من الجميع.

وقالت قيادة المحور في بيان لها مساء اليوم السبت، حصل "مأرب برس " على نسخة منه إن "الجيش سيضل الأداة الضاربة بيد الدولة لردع كل من تسول له نفس المساس بآمن الوطن والمواطنين، كما تلتزم قيادة المحور حرفياً بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية".

وأشادت قيادة محور تعز بالنتائج التي حققتها لجنة التهدئة ممثلة بالأخ العميد عدنان رزيق رئيس عمليات المحور قائد اللواء الخامس حماية رئاسية، والعميد عبده فرحان مستشار قائد المحور.

وثمن البيان دور الحملة الأمنية في القيام بملاحقة وضبط العناصر الخارجة عن القانون والتي قاومت السلطات وتورطت باغتيال أكثر من 250 شهيد من الجيش والأمن، واستخدمت السلاح الخفيف والثقيل في مقاومة السلطات وضرب أجزاء كبيرة في مدينة تعز وأقلقت السكينة العامة.

وجددت قيادة المحور تأكيد كافة منتسبيه قادة وضباطا ووصفا وجنود بتنفيذ أوامر وتوجيهات رئيس الجمهورية ومجابهة المليشيا الحوثية المتمردة وأدواتها من مشاريع الإرهاب والتخريب.

وكانت لجنة التهدئة قد توصلت إلى اتفاق يقضي، بخروج مسلحي "أبو العباس" من المدينة القديمة إلى جبهة الكدحة جنوبي المدينة، وغادرت مساء أمس الجمعة الدفعة الأولى، كما نص الاتفاق على تسليم أبو العباس" للعناصر المطلوبة أمنيا للأجهزة الأمنية.

وعقب إخلاء المدينة القديمة من مسلحي"أبو العباس" أنتشرت أطقم من قوات الشرطة والجيش في أحياء المدينة لتأمينها وتطبيع الأوضاع.