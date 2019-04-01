”اليدومي“ يعلن عن ”9 أهداف“ لأكبر تحالف سياسي في تاريخ اليمن

السبت 27 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للاصلاح، السبت 27 أبريل/نيسان، عن أهداف التحالف الوطني للقوى السياسية الداعمة للشرعية والذي اعلن عنه في سيئون.

وفي منشور بصفحته على ”فيسبوك“ رصده ”مأرب برس“، نشر ”اليدومي“، 9 أهداف لـ”لتحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية“.

”مأرب برس“ ينشر نص أهداف التحالف التي اعلن عنها ”اليدومي“:

1- دعم السلطة الشرعية بكل الوسائل المتاحة لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب المليشياوي وبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية .

2- تثبيت الأمن والاستقرار عبر مؤسسات الدولة الرسمية ومواجهة خطر الإرهاب وفوضى السلاح وفق استراتيجية وطنية تقوم بحل الإشكالية الأمنية من جذورها ، ومنع قيام أي شكل من أشكال النفوذ بموازاة سلطة الدولة.

3- تطبيع الحياة في المناطق المحررة وتهيئة مدينةعدن وتفعيل دورها كعاصمة مؤقتة لكل اليمنيين .

4- بناء مؤسسات الدولة وفق معايير الشفافية والحكم الرشيد وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني بالتغيير ويمهد للإنتقال الآمن الى الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية بحسب مخرجات الحوار الوطني الشامل .

5- حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الهوية اليمنية الجامعة وتقوية الإرادة الشعبية في ترسيخ النظام الاتحادي ومعالجة كافة القضايا الوطنية المهمة التي ظهرت بسبب الانقلاب وسياسة الاحتكار للسلطة والثروة .

6- حل القضية الجنوبية وضمان حق ابناء الجنوب بالشراكة في السلطة والثروة وفقا لما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني الشامل ووثيقة الضمانات.

7- تنظيم العمل الإغاثي والبدء بإعادة الإعمار ومعالجة الظواهر التي نتجت عن الانقلاب وتداعياته وفق برنامج وطني شامل قائم على تحديد احتياجات المجتمع المختلفة بدقة ووضوح وقادر ومؤهل على استيعاب المنح الدولية وتصريفها وفقا لتلك الاحتياجات .

8- الحفاظ على قيم وادوات العمل السياسي الوطني القائم على الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة وعدم التنازل عنها تحت أي ظرف كان وعدم التعامل مع الكيانات التي قامت على أساس مذهبي أو طائفي أو مناطقي.

9- تعزيز دور الاحزاب والمكونات السياسية والحراك الجنوبي السلمي وشراكتها في ادارة المرحلة باعتبارها احد مكونات الشرعية الدستورية والتوافقية وبما يحقق الوفاء بالالتزامات الآنية والمستقبلية وفقا لمخرجات الحوار الوطني .

وفي 14 أبريل/نيسان، أشهرت القوى السياسية في مقر انعقاد جلسات البرلمان اليمني بسيئون، ”التحالف الوطني“ للقوى السياسية الداعمة للحكومة الشرعية، برئاسة القيادي في حزب المؤتمر رشاد العليمي.

ويضم التحالف أحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والناصري والحراك الجنوبي السلمي والعدالة والرشاد والنهضة والتضامن.

كما يضم أحزاب الوحدوي اليمني والبعث الاشتراكي والبعث القومي والسلم والجمهوري والشعب وجبهة التحرير والاتحاد الجمهوري.