من هي الدولة التي اختارت ملكة جمال ضمن قوات حرسها الوطني .. صور

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فازت حسناء الشرطة الروسية "آنا خرامتسوفا" من مدينة يكاترينبورغ، بلقب "فاتنة الحرس الوطني" الروسي "The Rosgvardy Beauty" في أول مسابقة لعموم روسيا تشارك فيها جميلات القوات المسلحة بصورهن.
وكتبت الخدمة الصحفية لإدارة الحرس الوطني الروسي، الجمعة: "وفقا لنتائج التصويت العام، فازت الشرطية آنا خرامتسوفا من مديرية الحرس الوطني الروسي في منطقة سفيردلوفسك في الأورال بلقب "فاتنة الحرس الوطني"، حيث صوت لصالحها أكثر من 57 ألف شخص".
وقالت مديرية الحرس الوطني: "في المجموع، شاركت أكثر من ألف امرأة في المسابقة، من بين المتطوعات وموظفات الحرس الوطني الروسي من جميع مناطق روسيا وأقيمت المسابقة على مرحلتين: أولا، طلب من المشاركات التحدث عن تجاربهن وإنجازاتهن في العمل في شكل مثير للاهتمام، وتقديم هواياتهم من خلال صور الإنتاج والحلول التركيبية الإبداعية. وبعد ذلك تم نشر صور المسابقة للمشاركين في المرحلة الأولى على الموقع الرسمي للإدارة، حيث جرى التصويت عبر الإنترنت في غضون شهر".
واختتمت المديرية بالقول: "ستعرض لقطة شخصية للفائزة، بالإضافة إلى صور لـ12 متسابقة أخريات وصلن إلى تصفيات النهائي، سترفق صورهن بتقويم سنوي سيصدر عن الحرس الوطني لعام 2020 المقبل".