”بن دغر“ يكشف المستور ويسرد أسباب تقدم ”الحوثي“ نحو ”الجنوب“ وانكسار قوات ”الشرعية“

السبت 27 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشف رئيس الوزراء السابق، أحمد عبيد بن دغر، اليوم السبت 27 ابريل/نيسان، عن أسباب تقدم مليشيا الحوثي باتجاه الجنوب، وانكسار قوات الجيش الوطني والمقاومة.

وحققت مليشيا الحوثي خلال الايام الاخيرة، خروقات كبيرة في جبهات الضالع والبيضاء، باتجاه محافظات الجنوب، في ظل حديث عن خيانات، ودعم من اطراف في تحالف دعم الشرعية.

وفي منشور على ”فيسبوك“ رصده ”مأرب برس“، قال ”بن دغر“ ”أنني متأكد أن السبب الجوهري، يعود إلى غياب استراتيجية تحرير متوافق عليها، وعلى أهدافها، وعلى ما بعدها، تزامن مع إدمان في التكتيك مخالف لقواعد الاشتبتاك والحرب في المعارك المصيرية“.

واكد ان ”الإسراف في التكتيك، يفقدنا القدرة على تحقيق الأهداف، لقد بالغنا في تضخيم ما هو مختلف عليه فيما بيننا، وها نحن بسبب غلونا في تأصيل الأدنى مكانة ومنزلة في هذه المواجهة التاريخية نقترب من واقع تتحدد بعض ملامحه خلافاً لإرادتنا المشتركة“.

وأضاف ”حتى نتجنب المزيد من الخسائر في معركتنا المصيرية مع الحوثيين وإيران، ينبغي عدم الاستخفاف بما حدث ويحدث في الضالع والبيضاء، ولكن دون تهويل يربك خططنا، فالتحولات في سير المعارك العسكرية تصنع تحولات أخرى في فضاء السياسة“.

وتابع ”يسرق العدو من تحت أقدامنا الأرض والأخطر من ذلك أنه يسرق أهدافنا، ويقود معركته تحت ذات الشعارات التي نرفعها في معركتنا لاستعادة الدولة. ليس لدينا خيارات أخرى غير خيار النصر، أو العيش الذليل في ضل عبودية عنصرية سلالية“.

وأشار الى ان كل المعارك ”كرٌ وفرٌ، إقبالٌ وإدبار، والانتظار الطويل على خطوط التماس، دون الاقدام على مهاجمة العدو مع وجود القدرة عدداً وعتاداً، مضاره بدت الآن واضحة، تكتيك لم تثبت نجاعته، وما يحدث في جبهة الضالع والبيضاء سيتكرر في جبهات أخرى“.

ومضى ”بن دغر“ قائلا ”دون الاستعداد للمواجهة الشاملة وعلى كل الجبهات موحدين، لن تجد أهدافنا طريقها للتحقيق“، مؤكدا أن ”شرف القتال دفاعاً عن الضالع والبيضاء ويافع كشرف القتال في كل الجبهات“.

واختتم مقاله بالقول ”علينا في ذات الوقت دراسة أسباب الانكسارات الأخيرة، رغم أنني متأكد أن السبب الجوهري الذي تتفرع منه كل الأسباب، إنما يعود إلى غياب استراتيجية تحرير متوافق عليها، وعلى أهدافها، وعلى ما بعدها، تزامن مع إدمان في التكتيك مخالف لقواعد الاشتبتاك والحرب في المعارك المصيرية“.