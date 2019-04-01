السعودية تتلقى رسالة تهديد خطيرة من جنوب اليمن

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هدد "تنظيم القاعدة في جنوب اليمن" المملكة العربية السعودية، السبت 27 ابريل/نيسان، بالانتقام عقب إقدامها على إعدام 37 شخصاً أدانتهم بالإرهاب.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن ”التنظيم المتطرف الذي ينشط في جنوب اليمن ويعد فرعاً محليا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي نشر عبر وسائل إعلامه بياناً اتهم فيه السعودية بإراقة دماء "أبنائها النبلاء" لإرضاء الولايات المتحدة“.
وأضاف التنظيم "أنه لن ينسى ذلك وسينتقم منهم".
وأعلنت السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 متهماً في خمس مناطق مختلفة، هي العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة القصيم (وسط) والمنطقة الشرقية.
وقالت السلطات إنهم أعدموا "لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية".