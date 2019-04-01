أبرزهم العيسي والجبواني والبكري ومايو - مأرب برس ينشر أسماء هيئة رئاسة أكبر ائتلاف جنوبي وحدوي مع الشرعية أكثر من ربع طن من المخدرات كانت في طريقها للحوثيين .. أجهزة الامن في مأرب تنجح في إحباطها .. تفاصيل أحزاب تعز تقول كلمتها وتعلن موقفا قويا وتصدر بيانا من 8 بنود تنظيم القاعدة يهدد بالانتقام من السعودية .. لهذا السبب . الشرعية توجه ضربة جديدة للإمارات وتحركات مسئول شجاع تثير غضب أبوظبي دولة خليجية تقوم بترحيل الاف من العمالة في اراضيها تحت هذا المبرر كشف المستور : علاقة حمود الصوفي بـ شمسان وكذبة البركاني المدوية وبن بريك في تعز هجوم مباغت على قاعدة العند والامارات تنسحب منها سرا - معلومات استخبارتية خطيرة تنشر لأول مرة 19 قرارا وطنيا هاما - الائتلاف الجنوبي ينعقد في قلب عدن ويصدر بيانا تاريخيا انتحار 3فتيات مصريات من أسرة واحدة.. والأم تموت بسكتة قلبية
*الاجهزة الامنية بمأرب تضبط 293 كيلو حشيش مخدر في عمليتين مختلفتين* مأرب / وزارة الداخلية :
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب في عملتين مختلفتين 293 كيلو حشيش مخدر كانت في طريقها الى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
واوضح مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني بان النقاط الأمنية في "قانية، الجوبة" تمكنت خلال الايام الماضية في عمليتين مختلفتين من ضبط 293 كيلو حشيش مخدر اثناء توجهها الى مليشيا الحوثي بصنعاء وكانت مخفية بطريقة احترافية وتمويه محكم الا ان يقظة رجال الأمن كانت لهم بالمرصاد، .
مضيفا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المضبوطات مع المتهمين الى النيابة العامة.
وقال العميد المداني " ان الانجازات الامنية المتواصلة والتي تهدف الى حماية المجتمع وحفظ الامن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة تؤكد الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية والشرطية وما يتمتع به منتسبيها من حس أمني عال واحترافية في اداء مهامهم وتفان في خدمة مجتمعهم".
وثمن المداني اليقظة الامنية العالية التي يتمتع بها منتسبي الاجهزة الأمنية بالمحافظة والتي تحبط الكثير من المؤامرات للمليشيا الانقلابية الحوثية، او تمرير الحشيش المخدر لإغواء الشباب والاطفال بها من اجل الدفع بهم الى محارق الموت في جبهات القتال للدفاع عن مشروعها الظلامي المدعوم من إيران والذي يستهدف اليمن والمنطقة.