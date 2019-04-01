أكثر من ربع طن من المخدرات كانت في طريقها للحوثيين .. أجهزة الامن في مأرب تنجح في إحباطها .. تفاصيل

السبت 27 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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*الاجهزة الامنية بمأرب تضبط 293 كيلو حشيش مخدر في عمليتين مختلفتين* مأرب / وزارة الداخلية :

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب في عملتين مختلفتين 293 كيلو حشيش مخدر كانت في طريقها الى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

واوضح مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني بان النقاط الأمنية في "قانية، الجوبة" تمكنت خلال الايام الماضية في عمليتين مختلفتين من ضبط 293 كيلو حشيش مخدر اثناء توجهها الى مليشيا الحوثي بصنعاء وكانت مخفية بطريقة احترافية وتمويه محكم الا ان يقظة رجال الأمن كانت لهم بالمرصاد، .

مضيفا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المضبوطات مع المتهمين الى النيابة العامة.

وقال العميد المداني " ان الانجازات الامنية المتواصلة والتي تهدف الى حماية المجتمع وحفظ الامن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة تؤكد الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية والشرطية وما يتمتع به منتسبيها من حس أمني عال واحترافية في اداء مهامهم وتفان في خدمة مجتمعهم".

وثمن المداني اليقظة الامنية العالية التي يتمتع بها منتسبي الاجهزة الأمنية بالمحافظة والتي تحبط الكثير من المؤامرات للمليشيا الانقلابية الحوثية، او تمرير الحشيش المخدر لإغواء الشباب والاطفال بها من اجل الدفع بهم الى محارق الموت في جبهات القتال للدفاع عن مشروعها الظلامي المدعوم من إيران والذي يستهدف اليمن والمنطقة.