أحزاب تعز تقول كلمتها وتعلن موقفا قويا وتصدر بيانا من 8 بنود

السبت 27 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قالت الاحزاب السياسية في محافظة تعز اليوم السبت، كلمتها بخصوص مستجدات الوضع في المدينة واعلنت مباركتها لجهود الأمن في تثبيت سلطة الدولة وتدعو لإنهاء اي مسميات او تشكيلات ودمجها بالجيش.

وبارك تحالف القوى السياسية بمحافظة تعز، تنفيذ الاتفاق الذي رعته لجنة التهدئة وإنهاء الوضع، وانتقال أفراد الكتيبة الخامسة التابعة للواء 35 مدرع إلى مسرح عملياتها في منطقة الكدحة (جماعة ابو العباس)، وتحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الأهالي والممتلكات الخاصة والعامة في كافة المناطق والأحياء بمدينة تعز، ومتابعة المطلوبين أمنياً وإلقاء القبض عليهم وبدون استثناء.

ودعا التحالف السياسي في بيان له ، الى انهاء اي مسميات او تشكيلات ودمجها بالجيش الوطني بصورة كاملة و مهنية طبقا للأصول العسكرية في بناء القوات المسلحة الوطنية.

ودعا تحالف القوى السياسية محافظ المحافظة نبيل شمسان للعودة إلى مركز المحافظة ومزاولة أعماله ومهامه من مدينة تعز.

وأهاب التحالف بوسائل الإعلام الحزبية والمستقلة والإعلاميين والناشطين استشعار المسؤولية، والكف عن التحريض الإعلامي والمناكفات والمكايدات، وتوحيد الطاقات والجهود لمواجهة الميليشيات الانقلابية الحوثية، ودعم استكمال عملية التحرير، وعدم استهداف المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية والأمنية.

مأرب برس ينشر نص البيان :

عقدت الهيئة التنفيذية لتحالف القوى السياسية المساندة للشرعية بمحافظة تعز اجتماعاً طارئاً صباح يومنا هذا السبت الموافق 27 ابريل 2019م.

وكُرّس الاجتماع لمناقشة المستجدات والأحداث المؤسفة التي حدثت خلال الأيام الماضية في المدينة القديمة، و خرج الاجتماع باجماعٍ على الأتي :-

1- يبارك تحالف القوى السياسية تنفيذ الاتفاق الذي رعته لجنة التهدئة وإنهاء الوضع، وانتقال أفراد الكتيبة الخامسة التابعة للواء 35 مدرع إلى مسرح عملياتها في منطقة الكدحة، وتحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الأهالي والممتلكات الخاصة والعامة في كافة المناطق والأحياء بمدينة تعز، ومتابعة المطلوبين أمنياً وإلقاء القبض عليهم وبدون استثناء.

2- يدعو التحالف الى انهاء اي مسميات او تشكيلات و دمجها بالجيش الوطني بصورة كاملة و مهنية طبقا للأصول العسكرية في بناء القوات المسلحة الوطنية.

3- يتوجه تحالف القوى السياسية بالشكر الجزيل للجنة التهدئة وعلى رأسهم الشيخ/ عارف جامل و د/ عبدالحكيم عون و اللواء الركن عبدالكريم الصبري وكلاء المحافظة و العميد/ عدنان رزيق القميشي ،رئيس عمليات المحور، قائد اللواء الخامس حرس رئاسي وبقية أعضاء اللجنة على جهودهم الطيبة والتي أثمرت بنزع فتيل العنف وحقن الدماء وتجنيب مدينة تعز المزيد من المآسي والويلات.

4- يتوجه تحالف القوى السياسية بالشكر الجزيل للكتيبة الخامسة التابعة للواء 35 مدرع قيادةً وأفراداً على تعاونهم وتجاوبهم في تنفيذ الإتفاق المشار إليه. والشكر ايضاً موصول للحملة الأمنية قيادةً و ضباطاً و أفراداً على إنجاز و إتمام الاتفاق بكل مسئولية .

5- يدعو تحالف القوى السياسية لجنة التحقيق القضائية إلى استكمال أعمالها حتى تاريخ 26 ابريل 2019م، كما يدعو إلى جبر ضرر الضحايا وتعويض المتضررين وبشكل عادل ومنصف.

6- يهيب تحالف القوى السياسية بوسائل الإعلام الحزبية والمستقلة والإعلاميين والناشطين استشعار المسؤولية، والكف عن التحريض الإعلامي والمناكفات والمكايدات، وتوحيد الطاقات والجهود لمواجهة الميليشيات الانقلابية الحوثية، ودعم استكمال عملية التحرير، وعدم استهداف المؤسسات الرسمية: المدنية والعسكرية والأمنية.

7- يشكر تحالف القوى السياسية الأخ معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخليةالمهندس احمد الميسري على اهتمامه وتواصله ومتابعته المباشرة لأعمال لجنة التهدئة والذي كان له أثر طيب في إنجاح تنفيذ الاتفاق.

8- يدعو تحالف القوى السياسية الأخ الأستاذ نبيل شمسان محافظ المحافظة للعودة إلى مركز المحافظة ومزاولة أعماله ومهامه من مدينة تعز.

نبتهل إلى الله العلي القدير أن يرشد الجميع إلى سواء السبيل، وأن يحقن دماء أهلنا وإخوتنا في تعز، وأن يعم الأمن والطمأنينة والمحبة والتعايش، وأن يتحقق النصر المؤزر على الميليشيات الانقلابية ويستكمل تحرير المحافظة.

صادر عن الهيئة التنفيذية لتحالف القوى السياسية بمحافظة تعز

السبت الموافق 27 ابريل 2019