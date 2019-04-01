تنظيم القاعدة يهدد بالانتقام من السعودية .. لهذا السبب .

السبت 27 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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هدد "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" المملكة العربية السعودية بالانتقام عقب إقدامها على إعدام 37 شخصاً أدانتهم بالإرهاب.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن التنظيم المتطرف الذي ينشط في جنوب اليمن ويعد فرعاً محليا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي نشر مساء امس عبر وسائل إعلامه بياناً اتهم فيه السعودية بإراقة ما أسماه دماء "أبنائها النبلاء" لإرضاء الولايات المتحدة.

وأضاف التنظيم "أنه لن ينسى ذلك وسينتقم منهم".

وأعلنت السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 متهماً في خمس مناطق مختلفة، هي العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة القصيم (وسط) والمنطقة الشرقية .

وقالت السلطات السعودية إن الرجال أعدموا "لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية.