أبرزهم العيسي والجبواني والبكري ومايو - مأرب برس ينشر أسماء هيئة رئاسة أكبر ائتلاف جنوبي وحدوي مع الشرعية أكثر من ربع طن من المخدرات كانت في طريقها للحوثيين .. أجهزة الامن في مأرب تنجح في إحباطها .. تفاصيل أحزاب تعز تقول كلمتها وتعلن موقفا قويا وتصدر بيانا من 8 بنود تنظيم القاعدة يهدد بالانتقام من السعودية .. لهذا السبب . الشرعية توجه ضربة جديدة للإمارات وتحركات مسئول شجاع تثير غضب أبوظبي دولة خليجية تقوم بترحيل الاف من العمالة في اراضيها تحت هذا المبرر كشف المستور : علاقة حمود الصوفي بـ شمسان وكذبة البركاني المدوية وبن بريك في تعز هجوم مباغت على قاعدة العند والامارات تنسحب منها سرا - معلومات استخبارتية خطيرة تنشر لأول مرة 19 قرارا وطنيا هاما - الائتلاف الجنوبي ينعقد في قلب عدن ويصدر بيانا تاريخيا انتحار 3فتيات مصريات من أسرة واحدة.. والأم تموت بسكتة قلبية
هدد "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" المملكة العربية السعودية بالانتقام عقب إقدامها على إعدام 37 شخصاً أدانتهم بالإرهاب.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن التنظيم المتطرف الذي ينشط في جنوب اليمن ويعد فرعاً محليا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي نشر مساء امس عبر وسائل إعلامه بياناً اتهم فيه السعودية بإراقة ما أسماه دماء "أبنائها النبلاء" لإرضاء الولايات المتحدة.
وأضاف التنظيم "أنه لن ينسى ذلك وسينتقم منهم".
وأعلنت السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 متهماً في خمس مناطق مختلفة، هي العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة القصيم (وسط) والمنطقة الشرقية .
وقالت السلطات السعودية إن الرجال أعدموا "لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية.