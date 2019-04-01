آخر الاخبار

أبرزهم العيسي والجبواني والبكري ومايو - مأرب برس ينشر أسماء هيئة رئاسة أكبر ائتلاف جنوبي وحدوي مع الشرعية أكثر من ربع طن من المخدرات كانت في طريقها للحوثيين .. أجهزة الامن في مأرب تنجح في إحباطها .. تفاصيل أحزاب تعز تقول كلمتها وتعلن موقفا قويا وتصدر بيانا من 8 بنود تنظيم القاعدة يهدد بالانتقام من السعودية .. لهذا السبب . الشرعية توجه ضربة جديدة للإمارات وتحركات مسئول شجاع تثير غضب أبوظبي دولة خليجية تقوم بترحيل الاف من العمالة في اراضيها تحت هذا المبرر كشف المستور : علاقة حمود الصوفي بـ شمسان وكذبة البركاني المدوية وبن بريك في تعز هجوم مباغت على قاعدة العند والامارات تنسحب منها سرا - معلومات استخبارتية خطيرة تنشر لأول مرة 19 قرارا وطنيا هاما - الائتلاف الجنوبي ينعقد في قلب عدن ويصدر بيانا تاريخيا انتحار 3فتيات مصريات من أسرة واحدة.. والأم تموت بسكتة قلبية

سبأفون .. أصالة وتواصل

تنظيم القاعدة يهدد بالانتقام من السعودية .. لهذا السبب .

السبت 27 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 569

هدد "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" المملكة العربية السعودية بالانتقام عقب إقدامها على إعدام 37 شخصاً أدانتهم بالإرهاب.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن التنظيم المتطرف الذي ينشط في جنوب اليمن ويعد فرعاً محليا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي نشر مساء امس عبر وسائل إعلامه بياناً اتهم فيه السعودية بإراقة ما أسماه دماء "أبنائها النبلاء" لإرضاء الولايات المتحدة.

وأضاف التنظيم "أنه لن ينسى ذلك وسينتقم منهم".

وأعلنت السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 متهماً في خمس مناطق مختلفة، هي العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة القصيم (وسط) والمنطقة الشرقية .

وقالت السلطات السعودية إن الرجال أعدموا "لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية.

إقراء أيضاً
هل انتصرت ابوظبي على الدوحة .. قرار مفاجئ وغير متوقع من قطر تجاه الإمارات
مصري يثير أزمة طائفية في البحرين .. و وزير خارجيتها يشتمه
طباخ بوتين خطط لتشويه الثورة السودانية ... وثائق سرية
ما هي السيادة التي يريد عسكري السودان الاحتفاظ بها؟
ترامب يعلن عن طلب قدمه للسعودية ودول أخرى والكل «وافق عليه»
علماء المسلمين يلوح بمقاضاة قناة العربية بعد خبر مفبرك
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس