صلاح يسجل هدفين في مباراته الـ100 مع ليفربول.. وينفرد بالصدارة

السبت 27 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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سجل اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الجمعة، هدفين في مباراته رقم 100 مع ليفربول، لينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ21 هدفا.

وذكر نادي ليفربول أن عدد أهداف صلاح في مبارياته مع الريدز بلغ 69 هدفا في 100 مباراة بجميع المسابقات، ما يجعله واحدا من أسرع هدافي الفريق تاريخيا متساويا مع سام ريبولد وروجر هانت.

وتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بالفوز على فريق هدرسفيلد بخمسة أهداف مقابل لا شيء، إذ أصبح رصيده 91 نقطة من 36 مباراة، بينما يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 89 نقطة من 35 مباراة.

كما سجل اللاعب السنغالي ساديو ماني هدفين في مرمى هدرسفيلد، ليصبح ثاني هدافي الدوري الإنجليزي بعد محمد صلاح برصيد 20 هدفا.

وكان اللاعب الغيني نابي كيتا افتتح التسجيل لليفربول في مرمى هدرسفيلد بالدقيقة الأولى من عمر المباراة، وهو الهدف الـ100 الذي سجله لاعبو ليفربول في جميع مسابقات زهذا الموسم.