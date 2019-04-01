فيسبوك ينتظر غرامة مالية قد تصل إلى 5 مليارا دولار

السبت 27 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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توقع موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، تعرضه لغرامة بين 3 - 5 مليارات دولار، من جانب لجنة التجارة الفيدرالية، بسبب تهم انتهاك خصوصية المستهلكين.

وبحسب تقرير أرباح شركة فيسبوك، صدر هذا الاسبوع، فإن الغرامة، وفق تقديراته، تعود لانتهاكه اتفاقية موقعة في 2011، بشأن حماية خصوصية المستهلكين.

وفي مارس 2018، بدأت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقا بحق فيسبوك بشأن انتهاك خصوصية عشرات ملايين الأفراد، من جانب شركة "كامبريدج أناليتيكا".

وتقول "فيسبوك"، إن شركة "كامبريدج أناليتيكا" للاستشارات السياسية، يمكن أن تكون قد حصلت بطريقة غير مشروعة على معلومات شخصية لما يقدر بنحو 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.

وذكرت فيسبوك في تقريرها، أنها تعتزم سداد الغرامة لاحقا لتسوية سابقة مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية، حول ممارسات الخصوصية للشبكة الاجتماعية.

وأوردت: "المسألة ما تزال دون حل، ولا يمكن أن يكون هناك ما يضمن توقيت أو شروط أي نتيجة نهائية"، دون أن تقدم أية تفاصيل حول مجريات التحقيق.

إلا أن قضية "كامبريدج أناليتيكا"، تعد واحدة من بين عديد العيوب في الخصوصية، التي يعاني منها فيسبوك في السنوات الأخيرة.